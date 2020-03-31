Зірка серіалу «Папік» і учасниця шоу «Голос» Дар'я Петрожицька поділилася своїми переживаннями з приводу ситуації з коронавірусом

Про це вона розповіла в інтерв'ю «Вести.ua».

Петрожицкая закликала співгромадян дотримуватися умов карантину і подумати в цей непростий час як про себе, так і про інших.

«Я не можу назвати це панікою, але все одно страшно. Страшно, тому що мені не подобається, як деякі люди в Україні відносяться до даної ситуації – як-то несерйозно», - сказала вона.

Петрожицкая підкреслила, що зараз ситуація дуже серйозна, а своїм нерозумним поведінкою люди наражають на небезпеку інших.

«Це дуже небезпечна штука. Ми ж не лікарі, а піддаємо і лікарів небезпеки. Мені здається, заради людей, які рятують життя, ми повинні втихомиритися», - додала актриса.

Петрожицкая додала, що для неї найголовніше безпеку її сім'ї.

«Посидьте будинку, будете менше грошей витрачати. Все одно зараз все закрито, нема цієї спокуси. Я ось зараз готую котлетки з капусти – і нормально. Якщо моя родина в безпеці, то і я в безпеці. Я не можу назвати це моєї особистої панікою, мені здається, це - здоровий глузд», - підкреслила актриса.

Петрожицкая додала, що карантин дається їй легко, адже вона дуже активна, постійно придумує, чим зайнятися.

"А якщо лінь, то сіли, поставили якийсь серіал і дивимося до ночі, поки не набридне, перериваючись тільки на їжу. Але не знаю, на скільки довго мене вистачить. Як правило, я придумую собі якісь справи... просто щоб не сидіти на місці", - поділилася артистка.

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