Відома співачка Світлана Лобода показала, як зважилася на зміну іміджу
В цей раз знаменита артистка з'явилася на серії нових фото в соціальній мережі Instagram в новому і несподіваному для шанувальників іміджі. Будучи вдома на карантині, зірка не стала закидати себе і тому активно тренувалася в спортзалі весь цей час, а також розповіла, як доглядає за собою, повідомляє Politeka.
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Цього разу артистка продемонструвала зміну іміджу, а точніше, зміну кольору волосся.
Так, співачка вирішила освіжити зачіску. Вона прибрала чубчик і змінила відтінок волосся русявий, уклавши волосся м'які хвилі за спину. Фото зробила артистка, очевидно, в домашній обстановці.
На Світлані – чорний топ з глибоким декольте. Шию Світлани прикрасила тонка ланцюжок з хрестиком і підвіскою у вигляді леза. Підпису зірка була лаконічна, заявивши лише, що зараз – «Час змін».
Шанувальники тут же відповіли: «Вам просто чертовски йде! (нарешті чубчик зникла)❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «найкрасивіший кумир 😄😻», «Красоткаа 😍🔥», «Я перша❤️», «Вам дуже йде🤤», «Нереально природно і круто😍», «найкрасивіша ❤️😍», «Згодна, ві дуже красива».
Також зірка вирішила показати, як проводить все домашнє час вдома, як намагається урізноманітнити свої будні і як веселяться разом з нею її діти - Тільда і Єва. У розділі Сторі на фото вона показала, як влаштувала милу прогулянку з дітками. А на своїй основній сторінці Світлана показала, як веселиться у ванній сама, наспівуючи власні пісні.
«Вдома можна все !!!😂🤘😘 співати, танцювати ,креативити , писати пісні, записувати вам ролики і піднімати один одному настрій. Приймайте участь у челенджі від каналу @muztv #МойиПой разом з нами, будьте здорові і бережіть своїх близьких!», – написала Світлана під новим постом.
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