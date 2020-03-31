Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала нове фото в Instagram

На фото Тетяна позує в білій сорочці або чомусь подібному. Котова позувала лежачи на ліжку, а волосся вирішила залишити розпущеним. Постільна білизна теж було білого кольору. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вже всі поділилися своїми кіно-добірками, а я хочу написати список серіалів, які не тільки мені подобаються, а які давно планую подивитися", - написала Котова і перерахувала список фільмів, що подивилася.

Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Яка ж ти красива", "У всі тяжкі!! Однозначно дивитися", "Мені сподобався фільм «Червона королева»", "Анатомія пристрасті", "З того, що плануєте, я теж не дивилася, треба не упускати можливість і глянути", "Яка чудова піжама,підкажіть,де можна придбати?".

Раніше ми повідомляли, що 34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", запаморочила голову тисячам фанатів відвертим фото.

артистка поділилася новим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала без одягу. Дівчина застигла навшпиньки в купальнику білого кольору.

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