Сьогодні, 31 березня, помер легендарний актер з фільму «Зоряних воєн» після нетривалої боротьби з китайським вірусом

Як повідомляє Politeka, трагічну інформацію передає Metro.

«Ендрю Джек жив на одній з найстаріших робочих човнів на Темзі. Він був дуже незалежним, але шалено любив свою дружину Габріель Роджерс. На жаль, минулого тижня вона застрягла в карантині в Австралії. Вона не могла зустрітися або поговорити з ним в останні години його життя, і є ймовірність, що похорони відбудуться», - зазначив представник актора Джилл МакКаллоу.

Уточнимо, що актор зіграв майора повстанців Салуана Эматта в сьомому і восьмому епізодах "Зоряних воєн" - "Пробудження Сили" і "Останніх джедаях" - і озвучив Молоха в "Хана Соло".

Крім того, Ендрю був так званим «діалект-коучем». Ця людина допомагає акторам домогтися потрібного акценту для спеціальної ролі. Наприклад, він працював з Робертом Дауні-молодшим і Пірсом Броснаном (Джеймс Бонд).

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