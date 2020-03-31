Зірка серіалу «Свати» Анна Кошмал поділилася новим чуттєвим кадром зі своєї фотосесії в спокусливому образі



25-річна українська актриса отримала широку популярність завдяки ролі «Женьки» - онуки головних героїв серіалу «Свати». Зараз дівчина бере участь в нових проектах і активно веде свою сторінку в Instagram.

Так, нещодавно вона поділилася знімками зі своєї фотосесії в оригінальній бежевій сукні з відкритою спиною, тонкими бретельками і незвичайним декором на грудях. Як повідомляє Politeka, на цей раз дівчина поділилася новими фото з цієї серії в розділі Сторіз.

На знімку Кошмал сидить на стільці, широко розставивши ноги. Спідниця сукні в такій позі високо задирається вгору, але дівчина притримує її руками. На фото Кошмал задумливо дивиться вниз, додаючи знімку нотку загадковості. Волосся актриса вирішила залишити розпущеним і перекинула його на одну сторону.

На жаль, шанувальники акторки не змогли прокоментувати знімок, адже в розділі Сториз відсутня така можливість.

До цього ми писали, що зірка опублікувала фото, зроблене в далекому 1999 році. Ані тоді було п'ять років. На знімку вона сидить з ногами в широкому кріслі у синіх джинсах і чорній теплій кофті з червоно-жовтою обробкою. Поруч з нею розташувався її двоюрідний брат Юра, приблизно такого ж віку.

Примітно, що на обличчі Ані видніється червона садно.

Нагадаємо, Женька зі "Сватів" показала, як виглядала 20 років тому, вся побита.

Як повідомляла Politeka, Женька зі "Сватів" забула про нижню білизну заради пікантній фотосесії.

Також Politeka писала, що Женька зі "Сватів" без білизни повідала про страждання після зйомок серіалу.