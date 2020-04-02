Красою голлівудської зірки Анджеліни Джолі захоплюються мільйони

Зірка залишається все такою ж привабливою і в своєму 44-річному віці. Фанати по всьому світу захоплюються зовнішністю артистки: її очима і пухкими губами. Тому стало цікаво, як би виглядали інші зірки з очима Джолі, пише sm-news. Результат вийшов забавним і дуже цікавим.

Тепер тільки читачам вибирати, кому ж йде така краса.

Меган Маркл, яка нещодавно з чоловіком принцом Гаррі склали з себе повноваження, стала не схожа сама на себе.

Співачка Тейлор Свіфт дуже красива, але очі Джолі зробили погляд більш відкритим.

Люсі Лью - східна красуня. З очима Енджі артистка стала абсолютно невпізнанною. Сказати по правді, Люсі втратила свій шарм.

Актриса Рене Зеллвегер з великими очима стала виглядати по-іншому. Втім, зірка вдавалася до пластичних операцій, тому її і без фотошопу неможливо впізнати.

Памела Андерсон має від природи маленькі очі, які завжди компенсує за рахунок косметики. Форма очей Анджеліни не підходить зірці.

Актриса Єва Лонгорія за допомогою косметики робить погляд більш виразним. Форма Джолі "допомогла" образу стати буденним.

Співачка Селена Гомес і так гарна, а з очима Енджі втратила б свою індивідуальність.

Очі дружини принца Вільяма, Кейт Міддлтон, не такі великі, як у Анджеліни Джолі, тому їй не зовсім підходить така форма.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон отправилась за покупками в книжковий магазин і була спіймана папараці.

Герцогиню помітили під час прогулянки з дітьми по супермаркетах, також вона дивилася акційні товари і купувала подарунки дітям.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон блиснула бездоганною фігурою на офіційному прийомі

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