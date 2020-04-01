28-річна дружина Олександра Цекало, актриса, художниця Дарина Ервін поділилася домашнім знімком

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На коротких гіфках Ервін постала в гарному халаті або піжамі з глибоким декольте. Дівчина покрутилася, засвітивши свої пишні груди.

«В даний час ми боремося з двома пандеміями: вірусом і дурістю... будь ласка, давайте будемо самовідданими і будемо залишатися вдома для безпеки інших людей», - написала Ервін.

За день її пост зібрав майже 1000 лайків. У Дарини закрита сторінка, тому подивитися і оцінити її фотографії можуть не всі.

"Милашка", «Дуже красиво», «Не хворійте!!! Прорвемося. Малюйте побільше, і час пройде», «Ви прекрасні», «Розумниця», «Очі як у лисички!», - пишуть шанувальники Ервін.

До речі, практично всім своїм коментаторам дівчина відповіла. Один з підписників написав: «Бережіть нашого всіма улюбленого і талановитого Олександра!». Ервін відповіла: «Він піклується про мене, так роблять чоловіки. ;)».

Раніше ми писали, що Ервін поділилася дуже інтимним знімком з чоловіком. На фото 58-річний Цекало пристрасно цілує дружину. Видно, що він оголив декольте дівчини, тримає її за груди і цілує.

«Важко працювати вдома», - підписала Ервін фотографію.

Нагадаємо, що молода дружина змусила Цекало підписати шлюбний контракт, гучна заява: "Легко маніпулює...".

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