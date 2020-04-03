Модель Альона Омович, яку називають українською копією Кім Кардашьян, показала стрункі ніжки в екстремально коротких шортиках

Соковиті кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Дівчина поділилася архівним осіннім знімком, на якому вона стоїть в панчохах, коротких джинсових шортах, топі, чокері, який схожий на ошийник. Зверху модель накинула шкіряну куртку.

Під фото дівчина написала, що найбільше сумує по трьом речам, які були доступні до карантину. Це латте на кокосовому молоці з карамеллю з кав'ярні під будинком, паста з крабом в Цумі і кінотеатр з їжею в залі.

«Без салонів, до речі, я спокійно можу прожити. Для мене завжди випробування там довго сидіти. Тому я рідко роблю манік, раз в місяць якщо ніготь не зламався», - розповідає Омович.

Шанувальникам дуже сподобався новий знімок зірки. За півгодини вони залишили під ним майже 6 тисяч лайків.

«Красоточка», «Атмосферна», «Хіба Ви їсте? Мені здавалося завжди, що ви дивитеся на їжу тільки», «Офігенна», «Як завжди красива», «Яка ж ти класна», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що такий знімок досить незвичайний для акаунта Омович, так як в основному вона публікує відверті фотографії, де видно всі її принади. Так, нещодавно дівчина поділилася знімками з відпочинку. Вона стоїть на балконі в «невидимому» топі, який обтягує її вражаючі форми.

Нагадаємо, що Альона Омович без білизни показала, за що її люблять чоловіки: видовище не для слабаків.

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