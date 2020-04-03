Відома українська модель, ведуча шоу "Топ-модель по-українськи", Алла Костромічева, вразила людей не тільки в інтернеті, але і на вулиці

Зірка опублікувала у своєму Instagram яскраві фото, зроблені на вулиці, пише Рoliteka.net.

Алла постала у довгій жовтій сукну, що розвивається, з розрізами в районі ніг. Вбрання розвіював вітер, через що можна було розглянути стрункі ніжки української знаменитості.

Крім того, одну з ніг Алла спеціально виставила вперед, похвалившись своїми чорними ботфортами.

Через глибоке декольте сукні була помітна чорна білизна зірки. А такого ж кольору пояс підкреслив талію Костромічової.

Гарна зачіска, макіяж з акцентом на губах і стильні прикраси - чудово виглядали на фото.

Варто відзначити, що модель позувала біля сміттєвих баків з пакетом в руках. У пості зірка розповіла, що вчора у такому вигляді виносила сміття. Фото вийшли гарними, але не з першого разу.

"Бачили б ви вираз обличчя мужика, що проїжджав повз в тачці, коли я в цьому образі порпалася в баку, щоб витягнути свій пакет зі сміттям і зробити дубль. 😂

Але давайте урочисто покладемо на думку інших і будемо гарними в будь-якій ситуації", - написала Алла.

За чотири години пост зібрав понад 40 тисяч лайків та багато коментарів.

"По-моєму, з вашими ногами, вам не потрібно нахилятися, щоб дістати пакет зі сміттєвого бака😅 Як завжди прекрасні чарівні💞👑", "Напевно подумав, вауууу яка гарна бездомна😂", "Найтрешовіше завдання на карантині, яке я чула😹😹", "Красиво! Тільки після такого рахунку потрібна ванна з дезінфектора😎", "Красуня😚", "Ви дуже гарна 😍 Любуєте мої очі )💣", "Красуня !!!! 🌷🌷🌷 Образ і вигляд шикарний! 👍 Ручки помили потім 30 сек? 😆", - написали користувачі мережі.

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