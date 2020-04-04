Знаменита українська співачка Анна Седокова блиснула пишними формами в мереживній білизні перед камерами

Не так давно Анна заявила, що у неї з'явилися проблеми в домашнього життя з новим обранцем Янісом Тиммой після тривалого карантину. Зірка зазначила, що в домашньому одязі вона не приваблива і тому вирішила змінити свій імідж і навіть створила власну колекцію нового одягу для дому, пише Рoliteka.net.

В цей раз в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram вона вирішила представити один з своїх нарядів - спортивний костюм яскравого відтінку, під яким була одягнена в одні лише мережива чорного кольору.

При цьому артистка розповіла, що дуже задоволена цим образом і щоб він не здавався нудним, вона одягла настільки пікантна білизна. Волосся ж артистка залишила розпущеним, а на обличчі її можна помітити яскравий макіяж.

Відзначимо, не так давно Анна розповіла, що їй вдалося схуднути в короткі терміни більш ніж 4 кг завдяки спеціальній дієті.

Так, Анна заявила, що у неї з'явилися проблеми з самопочуттям, причому безпосередньо пов'язані з харчуванням і - як наслідок - набором зайвої ваги. З'ясувалося, що зірки не можна вживати молочні продукти і яйця. Вона обмежила харчування і, схоже, це позитивно позначилося на її зовнішньому вигляді.

Раніше Анна заявила, що створює програму для власного шоу, про яке мріяла багато років. Кілька годин тому співачка вирішила представити невеликий уривок з інтерв'ю, знятого в рамках шоу, але нарвалася на серйозну критику в мережі.

Зірка вирішила розповісти подробиці свого першого інтерв'ю і здивувати стильним чином – короткий топ, ледь прикриває груди артистки не залишився непоміченим шанувальниками. Також користувачі не дотримали і досить жорстких слів на адресу Ганни (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Всі🔥🔥🔥 Ми в мережі !!! Наше шоу #КВАРТИРА69 в #Youtube і я пишу ці рядки і не вірю, що це сталося 😭😭 Приготуйте носові хусточки. першому побаченні, яке було... Ні, подивіться і все дізнаєтеся 🤪 Це була наша мрія».

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