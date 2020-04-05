Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", часто хвалиться фігурою в мережі

Фото знаменитості розлітаються по інтернету завдяки фанатам, пише Politeka.net. Так, один архівних знімків російської знаменитості розмістили в одній із фан-груп.

В кадрі Оля з'явилася в світлому купальнику з великими горошинами.

Купальний наряд мав тонкі бретельки і глибоке декольте. Співачка потягнула за одну з лямок, наче намагаючись звільнитися від тугого купальника.

Варто відзначити, що купальник вигідно підкреслив не тільки пишні груди Серябкиної, але і тонку талію.

Завершували образ круглі окуляри. Зірка дивилася в камеру якось по-зухвалому і прочинила губи.

"Літній час", - підписаний кадр.

За три години пост зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів.

"Так, коментатори тут вогонь 😁", "Прикольні очерики👍", "Класний сарафан 👏🌼", "Непогана", "Норм дама) скинь номер поспілкуємося😂", "Оля, Рагси зараз не працюють,я не можу розлучитися щоб зробити тобі пропозицію руки і серця", "Прикольне селфі👍", "Чіткий горошок😂😂👍👍👍👍👍👍👍🔥🔥🔥🔥🙌🙌", "Гарна красуня😍", "Чарівно виглядаєш просто супер", "Жарко тобі Олька", "Була б ти казашкою 😍", "Хороша дівчинка😍", "Сексі", "👏👏👍👍👍Хороша супер", "Серябка вже не та...", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна похвалилася тілом в сукні зухвалої довжини. Вона всіляко вигиналася, демонструючи свою розкішну фігуру і стрункі ніжки. Артитска взула туфлі на довгих каблуках, а також колготки.

Макіяж з акцентом на яскраві глянцеві губи доповнив образ.

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