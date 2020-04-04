Актриса не перестає веселити навіть у таких умовах!

Зірка «Жіночого кварталу» Ірина Сопонару продовжує радувати своїх шанувальників кумедними відео в невеселий період ізоляції

Дівчина розміщує на своїй сторінці в соцмережі кумедні відео, в яких в сатиричній формі показує будні людей на карантині, передає Politeka.

Так, нещодавно Ірина опублікувала запис, на якому вона нібито ридає через те, що у неї закінчився туалетний папір, і каже, що «немає нічого гірше».

Нове відео вийшло ще більш смішним. Цього разу дівчина представила цілий міні-детектив, який можна назвати «У пошуках туалетного паперу».

Спочатку ми бачимо її в супермаркеті, де вона забирає з полиці останній рулон паперу і, озираючись, іде геть.

Наступна локація – паркінг у будинку. Вона вже збирається йти в квартиру, але бачить на сидінні рулон, намагається сховати його в багажник, але потім ховає під пуховик.

І третій «епізод» – Ірина в квартирі думає, куди б понадійніше заховати заповітний папір.

Лише поклавши його під подушку, актриса «засинає» з посмішкою на обличчі.

Зазначимо, що зірка в якійсь мірі копіює звички білки з «Льодовикового періоду», яка носилася зі своїм жолудем до останнього.

Все це супроводжується музикою з фільму «Рожева пантера».

«Detectivo la Divo Йшов якийсь там день карантину, я розважалася, як могла. Ви, молодь, балдієте?🤪», – підписала відео Сопонару.

«Іра, там поруч пакет гречки стояв! Ви пропустили його!))) Поверніться, поки не забрав хтось інший 😉😂😂😂 Супер відос))) ви моя улюблена актриса 👍👍👍👍😂😂😂😂😂 Молодець, що не втрачаєте почуття гумору 😉», «Ага! прийшла з магазину і не помила руки! 👮👮👮», «Іринка, як же я захоплююся вами! Завдяки таким людям, як ви, легше пережити важкі часи!🤗👍👍💋"Рожева пантера" підходить вам!😄👏👏👏🤗💋», «Іра поверни папір, я перший його побачив😉», – пишуть в коментарях.

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