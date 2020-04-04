Що вона покаже далі?

Російська телеведуча, журналіст і політик Ксенія Собчак на карантині вирішила впритул зайнятися доглядом за собою

Вимушена ізоляція змушує селебрітіс ламати голови над тим, чим заповнити сторінки в соцмережах, щоб залишатися для підписників цікавими і «читабельними», передає Politeka.

Анфіса Чехова, наприклад, показує, як займається йогою, Слава Камінська з «НеАнгелів» приміряє вбрання в надії швидкого закінчення карантину, а от Ксенія Собчак пішла далі всіх і постала перед шанувальниками у дуже непривабливому вигляді.

У своєму сторіз в Instagram вона опублікувала відео, на якому показує обличчя з нанесеним шаром шар крему, а під очима – патчі. Ксенія розповідає, якою косметикою користується, принагідно демонструючи фанатам поклади баночок з кремами, парфуми та інші багатства.

Зазначимо, що показатися в такому вигляді перед багатотисячною аудиторією – сміливий крок, оскільки виглядає Собчак моторошно. А враховуючи, що відео вона опублікувала ввечері, то ще, чого доброго, і вночі присниться.

Що думають коментатори з приводу відео, невідомо, оскільки функції коментування в сторіз немає.

Раніше ми писали, що Собчак не змогла обійти стороною пандемію китайського вірусу: світська левиця вирішила порівняти пандемію вірусу з Третьою світовою війною і рознесла заходи щодо самоізоляції росіян.

«Тихон Шевкунов, духівник Путіна і настоятель Стрітенського монастиря пару днів тому заявив, що вірус - це Третя Світова Війна. Дійсно, кожне нове століття людство любило почати з великої війни. Але якщо Бог і є, те, що відбувається зараз, – це усмішка, зла іронія над усім людством», - філософствує вона на своїй сторінці в мережі.

Нагадаємо, Собчак посвітила непристойним декольте перед Богомоловим і заговорила про розлучення.

Як повідомляла Politeka, близький друг Ані Лорак оголосив війну "вагітній" Собчак.

Також Politeka писала, що ""вагітна" Ксенія Собчак запихається устрицями, поки Віторган благає про фінансову допомогу.