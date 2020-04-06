Вони набралися сміливості, щоб розповісти про це

Смерть дитини - найгірше, що можуть пережити батьки. Зіркам в таких складних ситуаціях ще гірше, адже до них прикута увага мільйонів

Politeka.net згадувала, хто з зірок пережив смерть дитини.

Зірка «Квартал 95» Олена Кравець в недавньому інтерв'ю зізналася, що двічі пережила завмерлу вагітність. За словами артистки, її шалений ритм роботи на той час не був сприятливим для виношування дітей.

Зірка розповіла, що дуже довго переживала це, але потім їй вдалося народити двійнят, яких зараз вони з чоловіком виховують.

Балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар в одному з випусків шоу зізналася, що їй довелося пережити втрату дитини.

Артистка народила дитину раніше терміну, але дівчинка не змогла вижити, так як у неї не відкрилися легені. Балерина розповіла цю історію, щоб підтримати одного з учасників шоу – Дениса Берінчика.

Боксер Денис Берінчик втратив сина перед участю у проекті. Його дружина народила малюка раніше терміну, його не вдалося врятувати – він помер через два тижні.

Ще важче переживати людям втрату своїх дорослих дітей. Не дарма кажуть, що одне з найважчих випробувань – пережити своїх дітей. Українська актриса Ада Роговцева втратила дорослого сина в 2012 році.

Зазначимо, що голлівудські зірки також втрачають дітей. Наречена актора Кіану Рівза не дочекалася появи малюка – він завмер в утробі. Сама дівчина не впоралася з втратою, пристрастилася до алкоголю і через два роки загинула в аварії. Довгий час Кіану Рівз був самотній.

Нагадаємо, що чоловік Кухар з "Танців з зірками" без одягу показав, чим зайнятий з дружиною у спальні: "Майже Тарзан".

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" показала, чим займається з чоловіком в ліжку: "Строго для дорослих".

Також Politeka писала, що Кравець з "Квартал 95" вразила зовнішністю і поведінкою в ізоляції: «багато хто не повірить, але…».