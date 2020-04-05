Меган Марк і принц Гаррі склали з себе повноваження і більше не є частиною королівської сім'ї

Пара переїхала до Канади і живуть зовсім іншим життям. Маркл поки була герцогинею, не могла подружитися з королевою Єлизаветою та іншими членами сьемьи. Але Меган запам'ятають, так як вона використовувала сміливі образи, які виходили за рамки королівського Протоколу. Про це пише Знай.юа.

Марк не та жінка, яка вийде на прогулянку на високих підборах або в суворій сукню. Меган любить джинси і кеди, а іноді її можна побачити навіть у спортивному костюмі.

В 2018 році вагітна екс-герцогиня з'явилася в обтягуючій сукні Givenchy. Сміливий образ з глибоким вирізом і відкритими плечима явно не був прописаний в Протоколі.

Подейкують, що Єлизавета II виявилася незадоволеною з-за такого вчинку Меган.

Макіяж і вбрання для офіційних виходів Меган підбирала собі сама. Іноді їй допомагала подруга Джессіка Малруні, яка є відомим модельєром. Персонального стиліста у Меган не було, незважаючи на чутки.

Маркл точно ніхто не забуде завдяки її вбранням, які часто порушували Протокол, але вражали оточуючих. І ніхто не зможе її дорікнути за несмак.

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