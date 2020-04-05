Зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі вразила шанувальників своєю зовнішністю після уколів краси

Як повідомляє Politeka.net відома турецька акторка Мер'єм Узерлі повернулася до іміджу Хюррем. Довгий час знаменита Роксолана з серіалу "величне століття", була рудоволосою красунею, пізніше вона перефарбувалася в блондинку і проходила з цим кольором волосся багато років.

Але судячи з нових знімків Мер'єм знову повернулася до образу пекучої Роксолани, змінивши колір волосся на рудий.

Дівчина поділилася новим потретным знімком. Мер'єм Узерлі з'явилася з новою зачіскою і рудим кольором волосся. Зображення зроблено таким чином, що шанувальники тільки можуть побачити обличчя знаменитої актриси. На обличчі немає навіть сліду від мімічних зморшок, немов дівчина зробила пластику або ж ботокс. Її обличчя на фото виглядає ідеальним – порцеляновим як у ляльки.

Волосся пекуча красуня заплела в хвіст. І до речі, позує Мер'єм в макіяжі з акцентом на очі, на губах нюдова помада. Хто знає, може дівчина записує новий влог або "карантинний кліп".

Останній знімок, розміщений актрисою в соцмережах, викликав бурю" емоцій серед шанувальників. На думку фанатів, після численних експериментів із зовнішністю актриса повернулася до іміджу Хюррем і обрала образ, який так полюбився усім.

Вони буквально засипали Мер'єм безліччю захоплених коментарів:

"Ти неперевершена королева", "Вау❤️", " Така класна❤️", "Красуня 🔥", "Дуже красива", "Хюррем👸🏼".

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі здивувала зміною в зовнішності: "У фільмі була набагато...".

Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі спокусила прекрасними формами в рожевому топі: "Таку не можна забути".

Також Politeka писала, що Мер'єм Узерлі забула про ліфчику і засвітила своє багатство поблизу: «видно все».