Зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі вразила шанувальників своєю зовнішністю після уколів краси
Як повідомляє Politeka.net відома турецька акторка Мер'єм Узерлі повернулася до іміджу Хюррем. Довгий час знаменита Роксолана з серіалу "величне століття", була рудоволосою красунею, пізніше вона перефарбувалася в блондинку і проходила з цим кольором волосся багато років.
Але судячи з нових знімків Мер'єм знову повернулася до образу пекучої Роксолани, змінивши колір волосся на рудий.
Дівчина поділилася новим потретным знімком. Мер'єм Узерлі з'явилася з новою зачіскою і рудим кольором волосся. Зображення зроблено таким чином, що шанувальники тільки можуть побачити обличчя знаменитої актриси. На обличчі немає навіть сліду від мімічних зморшок, немов дівчина зробила пластику або ж ботокс. Її обличчя на фото виглядає ідеальним – порцеляновим як у ляльки.
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Волосся пекуча красуня заплела в хвіст. І до речі, позує Мер'єм в макіяжі з акцентом на очі, на губах нюдова помада. Хто знає, може дівчина записує новий влог або "карантинний кліп".
Останній знімок, розміщений актрисою в соцмережах, викликав бурю" емоцій серед шанувальників. На думку фанатів, після численних експериментів із зовнішністю актриса повернулася до іміджу Хюррем і обрала образ, який так полюбився усім.
Вони буквально засипали Мер'єм безліччю захоплених коментарів:
"Ти неперевершена королева", "Вау❤️", " Така класна❤️", "Красуня 🔥", "Дуже красива", "Хюррем👸🏼".
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