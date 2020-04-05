Дочка знаменитого російського композитора Ігоря Крутого Вікторія покрасувалася на відпочинку засмаглим тілом в купальнику

34-річна Вікторія Крута любить ділитися зі своїми підписниками спекотними фотографіями в найрізноманітніших образах. Як повідомляє Politeka, на цей раз вона показала, як проводить час на природі під час карантину.

На своїй сторінці Instagram Вікторія поділилася фото, на якому вона сидить на підстилці в чорному купальнику оригінальної форми. Крута позує спиною до камери, піднявши руки над головою. Купальник бікіні дозволяє їй продемонструвати глядачам свої пружні сідниці.

«Ось воно перше фото яке класно вийшло у Демі! Ми сидимо вдома в основному,але після обіду йдемо гуляти. Ми знайшли класне містечко на травичці де нас ніхто не чіпає і ми можемо робити йогу і засмагати», - написала Вікторія у підписі до світлини.

Ігор Крутой не втримався і прокоментував фото дочки.

«Вікуля-Афродіта!!», - написав він.

Цей коментар збентежив деяких підписників дівчини.

«А як це коли тато дивиться на доньчину попу і ще пише захоплені коментарі», «Блін, точно сорому немає», - пишуть люди.

Втім, іншим підписникам знімок явно сподобався.

«Класна дупа в тебе!!», «Гітарочка», «Ви начебто у всіх фотках класно виходите», «Нескінченно можна дивитися...», «Дуже божественно Розкішний загар!», - пишуть люди.

Нагадаємо, фігуриста дочка Крутого показала, як розважається на пляжі під час карантину.

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