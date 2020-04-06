Українська телеведуча Леся Нікітюк влаштувала відверту фотосесію в домашніх умовах
Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Нікітюк наділа спокусливе боді і всілася в крісло біля великого вікна у весь зріст. Зірка сіла трохи боком і витягла вперед свої шикарні довгі ноги, оголивши трохи округлі стегна. Образ Нікітюк доповнила яскравими туфлями.
«Просиджу цей карантин красиво. Головне, щоб ноги не набрякли», - пожартувала зірка.
За дві години під постом Нікітюк залишили більше 80 тисяч лайків. Фанати хвалять телеведучу за прекрасний зовнішній вигляд.
«Такі туфлі у jlo були», «Ох, ці ноги», «Гарно, що тут сказати!», «Агонь», «Леся Иванівно. Ви красиві і на екрані і в житті», «Супер», «Так і треба», «Прям Голлівуд», «Для карантину дуже красиво», «Ой Лесяяяя», - пишуть користувачі мережі.
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"Скоти! Виродки!": Леся Нікітюк записала гнівне звернення до українців, кадри облетіли мережу
Раніше ми писали, що Леся Нікітюк опублікувала фото в невидимому костюмі. Зірка сиділа на ліжку в обтягуючих шортах і топі бежевого кольору, який повторює колір шкіри. Костюм підкреслив тонку талію Лесі, її підкачані виразні плечі. Зірка зробила легкий мейк, завдяки чому виглядала чудово. Поряд з ведучою сидів її вірний друг Рафаель.
Нагадаємо, що Леся Нікітюк в домашньому халатику повеселилася з коханим: "Ох вже ці поцілунки".
Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк записала гнівне звернення до українців, кадри облетіли мережу: "Скоти! Виродки!".
Також Politeka писала, що Нікітюк в коротенькому топі показала, чим спокушає чоловіків: не встоїть навіть Джаред Літо.