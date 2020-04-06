Російська актриса Христина Асмус опублікувала фото дочки Анастасії

Ні для кого не секрет, що в січні 2014 року Христина Асмус народила від шоумена Гаріка Харламова, пише Politeka.net.

Шостого квітня зірка опублікувала фото дочки і показала, як зараз та виглядає.

Дівчинка позувала в майці з квітковим принтом і з молочним коктейлем в руках. Перший знімок було зроблено в профіль, а на другому - дівчинка дивилася в камеру і скорчила гримасу.

"Наша солодка пташка ☺️❣️ На кого більше схожа @a_kharlamova_ ? 🌸 Я от реально не знаю )) Всі різне кажуть 😋", - написала артистка.

Майже за годину пост зібрав близько 36 тисяч лайків та багато коментарів.

"Головне, щоб не на сусіда🙈🙈🙈", "На Гаріка😁", "Мені здається, не можна когось одного виділити) дуже схожа на вас обох😍", "На маму 👧🏼", "На Гаріка,на вас трохи..але в ній я бачу Гаріка... Красуня", "Звичайно на маму", "На Гаріка)", "Звичайно на матусю 😍", "50на50", "На тата", "На вас більше схожа вона))", "Гарік ❤️!!!!", "Більше на тата", "Красива версія Гаріка", "Ваша копія❤❤❤❤", "Крістін, на маму звичайно!!!", "Татова доча😍", "На Христину звичайно", - написали користувачі марежі.

Нагадаємо, Христина Асмус піддалася цькуванню в мережі після нового інтерв'ю.

"Купу діагнозів мені видали, і плаття не так сидить і всілякі компліменти у вигляді анорексичне чмо, страшна…», - написала Асмус в Instagram.

Асмус подякувала всім за увагу, натякнувши, що ніяких порад не потребує.

Раніше повідомлялося, що Христина Асмус позувала з нюдовим макіяжем і рожевим акцентом на очах. Актриса подякувала за рейтинги її відео, виявилося, піднялося за рахунок негативу від хейтерів.

Нагадаємо, що божевільна Асмус здивувала новою витівкою, схопившись за ножиці: "Харламову на...".

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