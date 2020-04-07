Відома співачка Світлана Лобода влаштувала вдома задушевні бесіди з близькою подругою і колегою Нателлой Крапивіною, розкривши таємниці особистого життя

В цей раз знаменита артистка з'явилася в домашньому образі перед об'єктивом, щоб записати прямий ефір на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram з близькою подругою Нателлой, яка багато років займала посаду гендиректора, співпрацюючи з зіркою, повідомляє Politeka.

Так, Світлана опублікувала ролик, на якому в коротенькому топі з чорними лосинами і бордовим халатом мило побалакала з Нателлой в домашньому одязі. Зірки вирішили розповісти про свої будні на карантині, захоплення, про свою роботу і навіть відкрили завісу таємниці, щодо відносин.

Варто відзначити, що особливо цікаві шанувальники Світлани навіть приписували їй у свій час з Нателлой роман, проте через деякий час пішов слух, що Лобода складається у відносинах з Тиллем Линдеманном. Під час запису артистка якраз розповіла, що бачиться з таємним коханим під час карантину навіть через закриті кордони - в країну все ще можна їхати на машині.

У підписі до нової публікації Світлана написала:

«Прямий ефір з Нателлой. Про особисте , серіалі Колл-центр, комірчині Тата Карло , про турах , новому синглі , автобіографічному фільмі «9 пісень» і виході концерту SuperStarShow на платформі Окко, а також про допомогу людям в Україні і Росії».

Відзначимо, шанувальники не були байдужі, оскільки артистка не тільки розповіла про свої таємні стосунки, але ще і дала неоднозначний натяк - в почав ефіру артистка станцювала під гучну пісню групи Rammstein, солітстом якої і є Тілль Ліндеманн.

До цього зірка вирішила показати, як проводить все домашнє час вдома, як намагається урізноманітнити свої будні і як веселяться разом з нею її діти - Тільда і Єва. У розділі Сторі на фото вона показала, як влаштувала милу прогулянку з дітками. А на своїй основній сторінці Світлана показала, як веселиться у ванній сама, наспівуючи власні пісні.

«Вдома можна все !!!😂🤘😘 співати, танцювати ,креативити , писати пісні, записувати вам ролики і піднімати один одному настрій. Приймайте участь у челенджі від каналу @muztv #МойиПой разом з нами, будьте здорові і бережіть своїх близьких!», – написала Світлана під новим постом.

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