Російська співачка Ольга Бузова розповіла, як проводить час

Зірка опублікувала фото, позуючи в домашньому образі, пише Politeka.net. Зірка з'явилася з рівним волоссям, які закинула за вушка, а також в окулярах.

Оля була в одній довгій футболці з мереживами. Домашній наряд ледь прикривав принади Бузової, оголивши стрункі ніжки.

Завершили образ Олі різні аксесуари.

Бузова перебувала за столом, на якому стояли тарілки з їжею. В руках зірка тримала склянку з апельсиновим соком. Красуня посміхалася, дивлячись у камеру.

Співачка виглядала свіжо і невимушено.

"Всім доброго ранку ☀️ Вчора спробувала лягти не о 4 ранку, а хоча б о 1😂 Начебто майже вийшло, і тому досить легко прокинулася о 9 ранку 🥰 А ви стежте за графіком на карантині?", - підписала фото Бузова.

За дві години пост зібрав понад 250 тисяч лайків і багато коментарів.

"От «завдяки» карантину я врегулювала сон і стан просто бомба!!! ❤️❤️❤️", "Оля! Яка ви тут гарненька😘", "Складаю план ✏️📚і змушую себе все робити.. інакше взагалі лежала б і їла", "Ви приголомшлива 🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "В трусах чи що", "Оля красуня 🔥", "Чекаємо Ефір-це найкраще з чого можна почати день З посмішки та Олі❤️😍", "Супер красуня 💕😍", "Краща❤️", "Така гарненька!❤️💐😘", "На карантині все йде саме по собі, без всяких графіків 🙂", "викрутка»?", "Обов'язково буду дивитися. ✌️❤️❤️❤️", "Звичайно, підйом о 6-7 ранку🙈, а з дітьми по іншому ніяк)))", "Зазвичай я теж лягаю о 3-4 ранку але сьогодні в годину ночі)🤣❤️❤️🤗", "Олечкооо,завжди шикарна ❤️", "Така свіженька і красива☺️😍 Від таких людей лише заряджатися енергією і тільки круті емоції🥰", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Бузову застали за дорослими розвагами з коханим Dava: "Пупсики солодкі".

Також Politeka повідомляла, що Бузова в одному рушник показала свої багатства: "Нехай ранок завжди буде таким".