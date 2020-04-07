Друг президента України Володимира Зеленського, актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий сьогодні, 7 квітня відзначає свій день народження

Як повідомляє Politeka.net сьогодні "Лисому" з "Кварталу 95" виповнюється 37 років, у зв'язку з цією подією, ми вирішили нагадати українцям, як він виглядав 20 років тому на початку своєї кар'єри.

Євген Кошовий народився в селищі Ковшарівка в Харківській області 7 квітня 1983 року, але в 1989-му сім'я переїхала в Алчевськ Луганської області.

Артистом Кошовий мріяв стати з дитинства. Він брав участь у шкільних постановках, займався музикою, співав, танцював, веселив оточуючих.