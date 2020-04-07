Друг президента України Володимира Зеленського, актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий сьогодні, 7 квітня відзначає свій день народження
Як повідомляє Politeka.net сьогодні "Лисому" з "Кварталу 95" виповнюється 37 років, у зв'язку з цією подією, ми вирішили нагадати українцям, як він виглядав 20 років тому на початку своєї кар'єри.
Євген Кошовий народився в селищі Ковшарівка в Харківській області 7 квітня 1983 року, але в 1989-му сім'я переїхала в Алчевськ Луганської області.
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Артистом Кошовий мріяв стати з дитинства. Він брав участь у шкільних постановках, займався музикою, співав, танцював, веселив оточуючих.
Навчався на акторському факультеті Луганського коледжу культури, а на першому курсі став учасником студентської команди КВК "Кого покликати?".
У 2001 році відома на той момент луганська команда "Ва-Банк" взяла Кошового з собою в Москву на виступ Вищої Ліги. У складі "Ва-Банку" Кошовий їздив на виступи і зльоти, де і познайомився з командою "95 квартал".
В одному з номерів, щоб зобразити Олександра Розенбаума і Вітаса, Євген Кошовий обрился наголо. За словами Кошового, волосся у нього було русявим.
"З тих пір так і ходжу лисим. Голюся раз в три дні. Півгодини перед дзеркалом з верстатом і піною – і зачіска готова", – сказав Кошовий в ондом з інтерв'ю.
У 2003 році капітан "95 кварталу" Володимир Зеленський створив "Студії "Квартал-95"", а в 2004 році запросив туди давнього приятеля з Луганська – Жеку "Лисого".
В 2010 році вступив на заочне відділення Луганського інституту культури і мистецтв, на режисерський факультет, разом з акторами Студії "Квартал 95" Степаном Казаніним і Михайлом Фаталовим і закінчив його.
Крім шоу "Вечірній квартал" має телевізійний досвід в якості співведучого ранкової недільної розважальної передачі "Україна, вставай!".
Крім "Кварталу", Кошовий грає в кіно і серіалах, з 2012 року став членом журі шоу "Розсміши коміка", в даний час він є телеведучим "Ліги Сміху", а також художнім керівником "Кварталу 95".
Нагадаємо, Кошовий видав всю правду про оточенні Зеленського: "Мені не подобаються".
Також Politeka писала, що 12-річна дочка Кошового з Кварталу 95 вразила подорослішалим виглядом.