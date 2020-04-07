Відома українська співачка MARUV показала чергове перетворення

Не так давно Анна приголомшила мережа несподіваною зміною іміджу, перетворившись в зухвалу Мальвіну з короткими яскраво-синіми волоссям. Довгий час зірка хвалилася новим стилем і навіть з'являлася на публіці з накладними пасмами, щоб заплітати довгі коси яскравого кольору. Однак сьогодні співачка показала, як знову змінила імідж. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

У розділі Сторі на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Анна з'явилася в тоненькій піжамі гірчичного кольору з акуратними лямками і зі спеціальною маскою на волоссі. Однак, привертає увагу шанувальників саме колір її локонів - зірка перетворилася в брюнку з акуратною чубчиком.

На її обличчі немає макіяж, так що шанувальники могли розглянути зірку без шару косметики і яскравих підводок. Тим не менш комметариями поділитися ним не вдалося - дана функція відсутній в цьому розділі Instagram.

До цього Анна Корсун показала новий короткий ролик в Instagram

На кадрах Корсун позує в піжамі, а також з синіми кісками, які вона додала на волосся. Ганна пофарбувалася на камеру, а після цього стрибнула в ліжко леопардового кольору. MARUV в цей момент змінила одяг на спідницю і блузку в горошок і пішла викидати сміття в сміттєпровід.

Фанати встигли переглянути ролик більше 50 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Головне санитайзером в камеру попшикала - тепер нас ніякий вірус-шмирус не візьме", "Руками взялася за ручку смітники ,а потім посилаючи поцілунок ,торкнула свою оральну зону", "Сині кіски до речі шикарні, дуже тобі йдуть", "Нафарбуватися щоб винести сміття в сміттєпровід...під'їзду", "А де маска і рукавички! Наступний ролик треба і це!;))", "Блін, не наділа рукавички і поцілунок на нас повітряний відправила, ось хуліганка".

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