Російський гуморист Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, любить показувати в соцмережах забавні витівки своїх дітей

Як передає Politeka.net, на цей раз артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram відео, в якому шестирічний Гаррі змінився до невпізнання заради пародії на композитора Ігоря Ніколаєва, екс-чоловіка співачки Наташі Корольової (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Гаррі зробив "пишну" зачіску, як у Ніколаєва, зібравши волосся в кілька високих хвостиків і, звичайно ж, не обійшлося без накладних вусів (саме за ними всі впізнають композитора). Задоволений собою малюк розважив батьків, заспівавши старий хіт Ніколаєва "Вип'ємо за любов", при цьому хлопчик намагався зробити чоловічий грубий голос.

За кадром, до речі, було чути сміх, так що пародія вдалася, і можна сміливо сказати, що талант Галкіна передався і його синові.

"Вип'ємо за любов! @igor_nikolaev_music", - підписав відео Максим.

Шанувальники, менше ніж за півдня встигли поставити майже 2 мільйони "лайків", захоплюючись здібностями Гаррі й задуму в цілому.

"Зміна росте)))"

"👏весь у батька"

"Супер Гарік! Тільки зачіску поправ"

"Сміхота👍 які дітки молодці❤️"

"Який лапуся😻"

"Дуже до речі 😂"

Раніше ми повідомляли, Галкін похвалився талантом дочки Лізи, яка читала напам'ять скоромовки. Гордий батько зазначив, що це Пугачова навчила дівчинку. Ліза всього кілька разів запнулася, але її ангельська усмішка і чарівні великі очі просто закохали в себе фанатів зоряної сімейки.

"Яка розумниця😁😁😁😍😋Солодка дівчинка"; "Ахахахаха)) Це так чудово ❤️❤️❤️ Яка ж принцеса!"; "Талант 👍!", - писали в коментарях.

Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео

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