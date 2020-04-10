Зіркові чоловіки часто кидають сім'ю заради нового кохання, але буває і так, що нова пасія знаходиться буквально відразу після гучного розриву

Politeka.net вирішила пригадати найгучніші розлучення, а також чутки про зради, і подивитися, як насправді виглядають «розлучниці».

Колишній чоловік солістки «НеАнгелів» Слави Камінської Едгар після розлучення з дружиною практично відразу почав зустрічатися з Ольгою Багатою, арт-директором дизайнера Жана Грицфельдта. Дівчина зізналася, що Едгар перший зробив крок, щоб познайомитися з нею. Варто зазначити, що Ольга має дуже яскраву зовнішність.

Володимир Остапчук, який восени 2019 року пережив гучне розлучення, приховує свою нову пасію. Але журналістам вдалося дізнатися, що у телеведучого роман з 33-річною Христиною, яка працює нотаріусом.

Екс-віце-прем'єр-міністр Павло Розенко закрутив роман з телеведучою Оленою-Христиною Лебідь. Довгий час її називали коханкою політика, але пара довела, що у них все серйозно. Зазначимо, що екс-дружина Розенка відмовилася коментувати нові відносини політика.

Колективу «ВІА-Гра» постійно приписують романи. Це не дивно, адже Віра Брежнєва та Альбіна Джанабаєва довгий час були коханками братів Меладзе. Час від часу в пресі спливають чутки про те, що новою пасією Костянтина Меладзе стала Еріка Герцег, яка як дві краплі води схожа на Брежнєву.

Нагадаємо, що коханка Едгара Камінського не витримала і зробила боляче Славі з "Неангелів", фото: "Величезна любов".

Як повідомляла Politeka, «коханка» Меладзе вмилася і приголомшила видом без макіяжу: інша людина.

Також Politeka писала, що коханка Остапчука в сміливій позі показала, чим полонила відомого красеня: "Дуже чіпляюча...".