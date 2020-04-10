Зіркові чоловіки часто кидають сім'ю заради нового кохання, але  буває і так, що нова пасія знаходиться буквально відразу після гучного розриву

Politeka.net вирішила пригадати найгучніші розлучення, а також чутки про зради, і подивитися, як насправді виглядають «розлучниці».

Колишній чоловік солістки «НеАнгелів» Слави Камінської Едгар після розлучення з дружиною практично відразу почав зустрічатися з Ольгою Багатою, арт-директором дизайнера Жана Грицфельдта. Дівчина зізналася, що Едгар перший зробив крок, щоб познайомитися з нею. Варто зазначити, що Ольга має дуже яскраву зовнішність.

Камінський, Багата

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Володимир Остапчук, який восени 2019 року пережив гучне розлучення, приховує свою нову пасію. Але журналістам вдалося дізнатися, що у телеведучого роман з 33-річною Христиною, яка працює нотаріусом.

Екс-віце-прем'єр-міністр Павло Розенко закрутив роман з телеведучою Оленою-Христиною Лебідь. Довгий час її називали коханкою політика, але пара довела, що у них все серйозно. Зазначимо, що екс-дружина Розенка відмовилася коментувати нові відносини політика.

Колективу «ВІА-Гра» постійно приписують романи. Це не дивно, адже Віра Брежнєва та Альбіна Джанабаєва довгий час були коханками братів Меладзе. Час від часу в пресі спливають чутки про те, що новою пасією Костянтина Меладзе стала Еріка Герцег, яка як дві краплі води схожа на Брежнєву.

Костянтин Меладзе, Еріка Герцег

Нагадаємо, що коханка Едгара Камінського не витримала і зробила боляче Славі з "Неангелів", фото: "Величезна любов".

Як повідомляла Politeka, «коханка» Меладзе вмилася і приголомшила видом без макіяжу: інша людина.

Також Politeka писала, що коханка Остапчука в сміливій позі показала, чим полонила відомого красеня: "Дуже чіпляюча...".