Відома балерина Анастасія Волочкова розповіла, як харчується під час карантину

Балерина представила звичне домашнє фото, як завжди, виставивши на показ свої ноги в бинтах після тренувань. При цьому приміряла на себе в цей раз Анастасія майку світлого відтінку з принтом на грудях і рвані джинси, пише Politeka.net.

В підпису Анастасія розповіла, що віддає перевагу досить легкій їжі і в основному овочі з рибою, щоб не мучити організм, який і так "без руху". При цьому варто відзначити, що карантин у країнах триває вже кілька тижнів:

«Мій щоденний раціон харчування ніяк не змінився під час перебування вдома.🤷‍♀️🥒 🥬 Їм я салатні листя, варені яйця в смятку. Або пісний овочевий дуже гострий суп і трохи відвареної курки без солі.😊

Я і в ресторанах завжди замовляю зелений салат і легку їжу. Наприклад, сашимі або Тартар з рибки.😊 Так що, сидячи вдома, особливо не наїдайтеся🙏 Щоб не набрати вагу без руху. 🐣 #анастасияволочкова #волочкова», – написала Анастасія.

Відзначимо, вже давно артистка вже багато років пропагує оздоровлення в купелі і відпочинок в лазні. За її словами, вона дуже рада, що на її подвір'ї є особиста лазня і купіль, якій насолоджується в будь-який час року.

Раніше Волочкова розповіла цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, що таким чином, купаючись в купелі з льодом, вона "бореться з коронавірусом". Причому в самому відео Анастасія ледь не впустила крижини, що тримала в руці і той самий віник, якими прикривалася.

«Ось ще один спосіб захисту від недуг. Російська лазня і крижана купіль. Я загартовуюся з дитинства і це підтримує імунітет.👍 Здорово, що лазня у мене вдома і це порятунок від сидіння на місці. Хоча на місці я не сиджу і підтримую форму в домашньому театрі кожен день. А контраст температур лазні, льоду і холодної води надають тонус і очищення.👍», – написала Волочкова.

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