Відома українська співачка Світлана Лобода показала нові фото в Instagram

На першому фото Лобода позує з донечкою Євою на березі моря. Дівчинка стоїть на колодязі, а Світлана поруч. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На ще одному знімку дівчинка позує вже сама. Дівчинка була в штанах і піджаку, а образ доповнила шарфом і окулярами. Вона сиділа на стільці, а поруч лежав телефон.

На третьому фото Лобода показала, як дала дитині керувати яхтою в море. Вона стояла поруч в смугастих штанях, а Єва тримала кермо.

Лобода привітала малечу зі святом. Одразу долучилася до привітань Леся Нікітюк. Вона залишила сердечка. Також написав і Артур Пирожков:

"З Днем Єви!!! Щастя і здоров'я дівчинці! Сім'я РА", - написав артист.

Фанати встигли поставити більше 60 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Вітаю принцесу LO З Днем Народження!", "Дочка - це комплімент від Бога за жіночу красу. Красуні!!", "А Свєти те, перстень, кільце!", "Боже".

Раніше ми повідомляли, що відома співачка Світлана Лобода влаштувала вдома стильну фотосесію, запропонувавши шанувальникам поспілкуватися .

В цей раз знаменита артистка з'явилася в домашньому образі перед об'єктивом, щоб записати прямий ефір на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram з шанувальниками.

Нагадаємо, Лобода влаштувала фотосесію з донькою в ліжку

А ще Politeka писала, що Лобода не змогла стримати почуттів і притиснулася до подруги

Також Politeka повідомляла, що Лобода не стрималася і розповіла, як таємно бачиться з коханцем



