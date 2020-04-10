Відома співачка Світлана Лобода показала кращі кадри з спільних фотосесій з дочкою за минулі роки

В цей раз знаменита артистка вирішила представити в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram добірку кадрів зі старшою дочкою Євангеліною. Зробила це артистка для того, щоб привітати таким чином свою дочку з святом - дівчинка святкувала день народження дев'ятого квітня, повідомляє Politeka.

На серії кадрів зірка з'явилася в різних образах, нарядах і навіть з різними зачісками. Світлана з'явилася на літньому фото в коротеньких шортах і тілесного кольору футболці, потім зірка показала архівний кадр, зроблений кілька років тому під час святкування Нового року. Співачка з'явилася разом з Євою у вишуканих сукнях, позуючи на сходах.

Також зірка з'явилася з Євангеліною у витончених чорних костюмах і в класичних білих сорочках - мама і донька милих обіймах позували перед об'єктивом з привітними посмішками. На останньому фото Світлана з'явилася у вуличному вбранні, що складається з джинсової куртки, картатої сорочки і світлих джинс, а ось Єва позувала у теплій кофті сірого кольору і таких же світленьких джинсах.

До цього зірка вирішила показати, як проводить все домашнє час вдома, як намагається урізноманітнити свої будні і як веселяться разом з нею її діти - Тільда і Єва. У розділі Сторі на фото вона показала, як влаштувала милу прогулянку з дітками. А на своїй основній сторінці Світлана показала, як веселиться у ванній сама, наспівуючи власні пісні.

«Вдома можна все !!!😂🤘😘 співати, танцювати ,креативити , писати пісні, записувати вам ролики і піднімати один одному настрій. Приймайте участь у челенджі від каналу @muztv #МойиПой разом з нами, будьте здорові і бережіть своїх близьких!», – написала Світлана під новим постом.

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