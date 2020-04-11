Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія блиснула розкішним тілом в крихітній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Свіже повітря, чашка кави, вівсяна каша з бананом. Вечірнє сонце і сауна на дровах. Ідеальна субота», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Горова позує в одному халаті і білизну. Дівчина вирішила відчинити вбрання і показала розкішне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Фігура космос», «бомбічна»,» богиня», «вогонь взагалі», «Що за краса переді мною 😍🔥🔥», «персик», «шикарна», «це вогонь», «Гаряче», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія показала свою поточну форму в лосинах і короткому спортивному топі.

Наталія Горова вже тривалий час займається схудненням. Вона змінила харчування і почала ходити в зал ще до карантину. Зараз вона часто тренується вдома і демонструє результати своїх тренувань.

Так, в цей раз юна красуня показала вже плоский живіт і талію, якої їй вдалося досягти після відпустки у Мексиці.

Тоді, відзначимо, вона всім поскаржилася на свою «фігуру жінки».

Нагадаємо, дочка Потапа показала фігуру в бікіні і здивувала змінами у зовнішності

А ще Politeka писала, що дочка Потапа забула про одяг і показала справжню себе

Також Politeka повідомляла, що дочка Потапа блиснула апетитними формами в купальнику