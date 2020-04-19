Дочка російського телеведучого Леоніда Якубовича Варвара кардинально змінила свій імідж



Як передає Politeka.net, відповідні знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що Варвара вчиться в МДІМВ на факультеті журналістики, але нерідко заявляла, що в майбутньому хоче стати співачкою.

Крім того, дівчина захоплюється косплеэм і фільмом "Месники", а результатами своїх перевтілень ділиться зі своїми підписниками в Instagram.

Відзначимо, що раніше вона була брюнеткою і на знімках в соцмережах вона виглядала досить скромно.

Але, напередодні свого 22-річчя донька провідного "Поле чудес" вирішила різко поміняти свій образ і перефарбувала викликають заздрість густі локони в яскраво-рудий колір.





Варто відзначити, що сама Варвара теж не афішує родинні зв'язки з відомим всій Росії батьком. Свою сторінку в Instagram вона веде під псевдонімом.



Але все ж, в мережі з'явився знімок, на якому батько ще з 21-річною Варварою позують перед камерами.

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