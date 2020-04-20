Їй нема чого приховувати від фанатів

Дочка скандально відомого політика, екс-нардепа Михайла Добкіна Алла з користю проводить час на карантині

Про це пише Politeka.net.

Відповідне відео Алла Добкіна опублікувала у своєму мікроблозі Instagram.

Дочка екс-нардепа, як і всі українці, дотримується карантину. І користуючись тим, що їх сім'я живе у великому заміському будинку, Алла Добкіна проводить час на свіжому повітрі.

На опублікованому відеоролику можна побачити, як Алла Добкіна катається на гойдалці зі своїм маленьким сином.

"Його очі...", - лаконічно підписала вона публікацію.

Реакція шанувальників не змусила себе довго чекати. Під публікацією вони залишили десятки коментарів, в яких вони захоплювалися спадкоємцем екс-нардепа Михайла Добкіна.

"Такий же солодкий як матуся", "Милашка", "Щаслива мама і син", "Сумні очі Аллочка у вас", "Такий гарнюня", "Такі милі", "Дуже солодкий", - написали вони в коментарях під постом Алли.

Раніше ми розповідали, що Алла Добкіна зізналася в страшному злочині. У своєму мікроблозі вона поскаржилася своїм шанувальникам на біди, які звалилися на її сім'ю.

«Я не знаю що взагалі відбувається, але цей рік дуже дивний. Я сподіваюся, що влітку як-то все буде легше. Спочатку вірус цей..потім пару днів тому я виїжджала за продуктами, охоронець не закрив Сару (собаку мою) і я на неї наїхала..і вона просто лежала перед машиною..», - розповіла Алла.

Дівчина зазначила, що собаку прооперували і їй вдалося вижити.

Крім цього, Добкіна розповіла, що через пожежі у неї почалася серйозна алергія.

Нагадаємо, що зухвала дочка Добкіна похвалилася "хижої" обновкою: "Голлівуд відпочиває".

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