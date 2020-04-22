Знаменита українська суперблондинка Оля Полякова влаштувала майстер-клас з приготування смачної страви, але потрапила під хвилю критики в мережі

Після того, як був введений карантин, зірка вирішила залишитися разом з родиною в заміському будинку, звідки активно показує свої тренування разом з тренером і проводить онлайн-чати в прямих ефірах Instagram разом з колегами. Також Оля почала демонструвати особистий топ смачних страв, які любить готувати сама, в цей раз не обійшлося без критики фанатів, повідомляє Politeka.

Так, у соціальній мережі Instagram зірка опублікувала відео, в якому детально розповіла свій рецепт приготування смачної страви. Сама артистка з'явилася в кілька недбалому і неохайно вигляді, за що отримала хвилю невдоволення в свою адресу (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

«Домашні хінкалі. Секрет приготування соковитих і смачних! Забирайте рецепт :)», - підписала нове відео зірка.

Ось що відповіли шанувальники: «Зачіска класна!!!!», «Дякую за рецепт і майстер клас. Кожен раз захоплююся, скільки талантів! ❤️», «Оля крута!», «Олічка - Ві відчайдушна домогосподарка!!! У самому кращому сенсі !!!!!», «все добре,альо ця патлатість Чубакки при приготовлені страви прямо вивертає з тебе.Невже хоча би в ефірі на голові зробити порядок з волоссям не можна було. Це все-таки готуєте страву, а не проходьте повз», «Худнути, товариші, треба... Худнути... Які хінкалі??)) 😭😭😭♥️♥️», «На голові волосся не доглянуті, неуложено, неохайно… прям негарно...».

До цього зірка з донькою вирішила позайматися самостійно, періодично включаючи прямий ефір людей, які тренуються разом з Олею.

У ході ефіру Оля дуже детально розповіла, як правильно виконувати ту чи іншу вправу. Тому комплекс можна сміливо повторити вдома. Для наочності зірка навіть потренувалася з пляшками, попросивши дочка, принести пляшки поважче.

Схоже, українська співачка намагається всіляко урізноманітнити свої тренування. Маша також повторює за мамою, тому тренується разом з нею, незважаючи на те, що дається їй це схоже дуже нелегко.

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