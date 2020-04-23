Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", з'явилася в пеньюарі

Фанати артистки, які створили сторінку присвячену кумиру, опублікували чергове гаряче фото, пише Politeka.net.

На знімку Ольга Серябкіна позує в смугастому пеньюарі ніжного кольору і чорним мереживом.

Співачка сіла на крісло і притиснула ноги до грудей. При цьому красуня нагнулася, ледь не впустивши принади з одягу.

Оля розпустила волосся і дивилася в камеру. Співачка відкрила губи і виглядала при цьому дуже спокусливо.

За 11 годин пост зібрав майже 4000 лайків та багато коментарів.

"Красава❤️❤️", "Молоденька зовсім))", "Спокійної ночі, Ольго", "Льолік, ти чому така сумна завжди?)) 😍..", "Клас", "шикарна,заміж би забрав", " Просто краса", "Не впізнати!", "Спокійної ночі, крихітко", "Живіт скрутило!)пройде", "Гарна дівчинка!!!🔥", "Яка красуня як я був хотів поруч з нею))", "Багатою будеш?", "Класна", "Котік😍", "Сексі", "Дуже не дуже", "Шикарна", "Візьми мене крихітко😌😁", "Всі коментарі тобі 👏", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна позувала перед дзеркалом.

Зірка стояла в ліфчику, з якого випирали соковиті груди. Тонкі лямки білизни ледь утримували ліфчик, в якому були принади Ольги.

Стрункі ноги, тонка талія і красивий живіт також заслуговують уваги.

Крім того, на зірці були білі трусики-шорти на високій посадці.

Раніше повідомлялося, Оля Серябкіна з'явилася в світлому купальнику з великими горошинами.

Купальний наряд мав тонкі бретельки і глибоким декольте. Співачка потягнула за одну з лямок, наче намагаючись звільнитися від тугого купальника.

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