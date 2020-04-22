Зізналася, в кого у неї такі груди

Аліна Гросу раз і назавжди розвіяла чутки про свої пластичні операції

Популярну українську співачку неодноразово звинувачували у зміні пропорцій свого обличчя за допомогою пластичної хірургії. Зірка вирішила раз і назавжди прояснити це питання в програмі «Зірковий шлях».

Гросу відповіла на питання про зміну носа, щік і грудей. За її словами, ніщо з цього вона не змінювала з допомогою хірургії.

«Я спокійно відповідаю – ні, я не робила пластику. Це все фільтри, макіяж тощо. Я постійно кажу, що немає у мене пластики. У мене брови рухаються, складочки можу спокійно зробити, щоки у мене завжди були і швидше за все будуть, з часом трохи більше впадають ці частини. Ніяких зубів не виривала і дуже цього боюся», - підкреслила співачка.

Вона запевняє, що останній раз була під наркозом ще у 3 роки, коли їй видаляли аденоїди. Крім того, вона зізналася, що боїться уколів. Гросу також пояснила, що вся її зовнішність повністю натуральна.

«Груди, звичайно, я не робила, у моєї мами вони дуже великі і я переживаю, щоб у майбутньому мені не довелося зменшувати. Ніс не робила, він у мене завжди був маленький і тому мене називали Майклом Джексоном. Він у мене був кирпатий, але трохи ширше. І один візажист-стиліст мене вперше нафарбувала в кліп «Ревную», з тих пір і почалися розмови про пластику, але це просто дуже вдалий макіяж», - розповіла Гросу.

Вона підкреслила, що любить себе такою, яка є, тому коментарі про пластиціку її не ображають. Співачка навіть готова пройти перевірку на поліграфі, щоб довести, що говорить правду про свою зовнішність.

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