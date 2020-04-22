Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва здивувала серією нових фото, зроблених до карантину

Як відомо, після введення карантину артистка залишилася вдома на самоізоляції, тому нових кадрів з фотосесій не представляє вже багато тижнів. Тим не менш фотограф зірки, з якою Даша співпрацює вже багато місяців, вирішила опублікувати топ найяскравіших її кадрів з останніх фотозйомок, пише Politeka.

Так, показаних на фото зірка з'явилася в сміливих позах і образах. На одному кадрі Даша в одній білизні і атласному корсеті позувала в студії, милуючись гіпсовим бюстом. На іншому артистка з'явилася без білизни в просвітчастому клейончастому плащі з чорними смугами.

А на наступних з'явилася в образі гарячої діви в чорній сукні з безлічі бус і в чорному білизна з крилами з безліччю чорних пір'їн. До цього співачка показувала схожі кадри на своїй сторінці в Instagram.

До цього Даша взяла участь в стильний ретро-фотосесії, яка показала зірку в чуттєвому образі діви. Співачка приміряла свій улюблений костюм – невеликий боді, зроблений з бус. Також можна помітити, що артистка була в панчохах або колготах. Доповнила наряд зірка яскравим макіяжем, акуратною укладанням і стильним взуттям.

Завдяки пишному декольте зірка також засвітила свою груди, ледь утримується над тугим корсетом.

«Виїжджаю! 😅», «Бурлеск завжди буде і завжди актуальний.... 🔥🔥🔥», «Ти суперская🔥🔥🔥😍», «Прям Діта Фон Тіз😍», «Красуня», «Ось реально, ваше тіло-як один із творів мистецтв🦋вибачте за пієтет,не знайома з вами особисто..», «Дашаааа,ну не можна бути на світі красивою такою🤤❤️», «Так, одна Даша варто кожного подиху! Обнимашкаю!😍», – відзначають користувачі.

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