Український репер Потап активно займається творчістю, навіть незважаючи на режим самоізоляції

Крім того, що співак записав кілька хітів, він також, разом з учасником групи MOZGI Олексієм Завгороднім-Позитивом, став творцем нового шоу на YouTube “2PОpodcast".

Так, нещодавно в невелику студію прийшов актор Євген Кошовий, який разом з Потапом і Позитивом обговорив хейт в мережі.

Потап висловив думку, що вчити шанобливого ставлення до оточуючих потрібно з дитинства. Репер на власному прикладі показує, що хлопчики повинні поважати дівчаток, пише РБК.  

Потап розповів, що з повагою відноситься до екс-дружині Ірини Горової і це бачить його син Андрій.

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потап, ірина горова

Крім того, артист додав, що теперішня дружина Потапа, співачка Настя Каменських, на хейтерів реагує спокійно. 

"Настя ніколи не реагувала ні на кого. У неї залізний захист, їй пишуть постійно, вона дратує мільйони жінок", - поділився він.

А коли Потап хоче поговорити з дружиною про те, що в неї щось не так, він завжди шукає потрібні слова. 

"Згадується її ж історія. Вона в дитинстві поправилася трохи і тато їй м'яко і ніжно сказав: "Мадам, ну пора вже якось тухіс зменшувати". Вона, як будь-яка дівчинка, образилася, але це потрапило їй в голову і вона почала працювати над собою", - розповів чоловік Каменських.

Також Потап розповів і про себе. Коли артистові було сім років, він сідав у трамвай і до нього звернулися:

"Я, радянська дитина, зав'язаний шарф, такий космічний костюм. Мені сказали: "А ви хто, дівчинка? Дівчинка, проходьте". А я відповів: "Я не дівчинка, я – Потапенко, я сказав!", - з посмішкою вимовив артист. 

Нагадаємо, Настя Каменських розповіла про те, як впоратися з емоціями:

"Важливо не піддаватися першим емоціям, тому що саме від їх надлишку людина робить необдумані вчинки". 

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.

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