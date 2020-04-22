Російська телеведуча Анфіса Чехова порадувала фанатів і блиснула перед ними формами після схуднення
Про це повідомляє Politeka з посиланням на її фан-сторінку в Instagram.
«Схудла Анфіса Чехова продемонструвала шикарний бюст», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках Чехова позує в нарядах з вирізом, а також купальнику, демонструючи розкішні форми на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Не жінка, а мрія», «Боже, які величезні…», «Шикарна і апетитна!», «красуня», «вогонь взагалі», «Стара Анфіса кльовою була, а тепер як все», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, телеведуча Анфіса Чехова показала нове домашнє відео в Instagram.
На кадрах Чехова позує в шовковому халаті, швидше за все, а поруч можна побачити маленького хлопчика - сина Соломона. Анфіса стояла на кухні і щось готувала. На тлі можна побачити раковину, плиту та інші кухонні приналежності. Хлопчик був з голим торсом і в шортах або чомусь подібному. Волосся у нього були середньої довжини.
"Дещо про моєму сніданку. Зазвичай я готую кашу, яку, спробувавши раз, вже неможливо забути. Правда деяким вона приходить в нічних кошмарах. Але це залежить від того, наскільки «кашный» ви людина. Ось я обожнюю каші і придумала варити саме таку, яка буде не тільки смачна, але й корисна. А ви «кашелюб» чи «кашененавистник»?", - написала Чехова під роликом.
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