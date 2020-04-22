Модель Олена Преснякова вразила природною красою в новій весняній фотосесії

22-річна красуня, яка не так давно вийшла заміж за онука Алли Пугачової, постійно радує своїх підписників новими образами в Instagram. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз модель показала свою нову весняну фотосесію.

На кадрах Преснякова позує в дуже простому, але при цьому не менш стильному образі. На дівчині вільні джинси із завищеною талією і проста біла сорочка, зав'язана в кокетливий вузол відразу над поясом. Модель також використовувала мінімум косметики, продемонструвавши шанувальникам свою природну красу.

На останньому фото Преснякова спокусливо відхилилася назад, продемонструвавши тонку шию і оголивши шматочок свого живота над джинсами. Дівчина також розстебнула верхні гудзики сорочки.

Фотосесія проходила на природі, а сама модель зазначила, що вона наповнена весняним настроєм.

Шанувальники тут же взялися коментувати фото.

«Красуня невимовна!», «Оооооооо!!! Це космос! Як тобі це вдається?)) Що ні фото – очі розбігаються, ну дуууже круто!», «Красуня», «Кайф», «Олена всі фото просто супер ти красуня! Коли бачу ваші фото, чомусь уявляю як Микита вами пишається», «Які красиві фотографії», - пишуть захоплені фанати моделі.

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