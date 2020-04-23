Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала невдалим образом на новому фото

Як відомо, співачка славиться ідеальним доглядом за собою, любить розповідати про бренд власної косметики і розповідати про те, як вона худне. Цього разу під новим фото зірки на фан-акаунті з'явилося безліч незадоволених коментарів на адресу її зовнішності. І хоча Віра не соромиться показувати себе без фотошопу і фільтрів, іноді її макіяж викликає неоднозначну реацию, пише Рoliteka.net.

Так під фото Віри, яка позувала в білосніжному костюмі з досить глибоким декольте і безліччю прикрас, з'явилося багато незадоволених коментарів. Фанати відзначили, що зірка виглядає зовсім не так, як колись і її яскравий макіяж з сильним акцентом на червоні губи вийшов зовсім провальним:

«Фігура 38-річної Віри Брежнєвої звела шанувальників з розуму 🏆», - сказано на фан-акаунті Віри.

Ось що написали шанувальники:

«Перебір зі штукатуркою...)))», «Ой мені 60 я краще», «... Грудаста Стала..., так і Було...!!! 🤣😂», «якщо з неї все змити вона страшніше стане», «Страшна», «Ну чому ж тільки фігура? А очі 🔥🌹», «Штукатурку зробили тепер потрібно шпаклювати потім шліфувати», «Якщо б не пластика... вигляда гірше моєї бабусі», «Віра ви найкраща», «Фігура як фігура, от якщо сказали що їй за 50 інший запитання», «Риба рибою», «Це не вона😬».

До цього, в спеціальному інтерв'ю співачка нарешті розповіла, ніж цілими днями займається з Меладзе, з яким зірці особливо цікаві користувачі мережі вже напророкували розлучення з-за нібито новому і більш молодий, ніж Віра, коханки. Таким чином зірка натякнула, що в їхніх стосунках все чудово і ніякі коханки між ними не стоять.

Артистка розповіла, що у неї з чоловіком немає конфліктів, вони не сваряться, а навіть навпаки, він дуже задоволений, що дружина тепер весь час поруч. Також поряд із зіркою знаходиться і молодша дочка Сара, тоді як Соня знаходиться в Америці - не встиг прилетіти, оскільки в її університеті оголосили карантин пізніше.

При цьому Віра в жарт розповіла, що завдяки їх вибуховим характером – він грузин, а вона українка, у них немає сварок «у них пристрасть». В будні дні на карантині пара займається своїми справами - Костянтин працює у своїй домашній студії, дочка вчиться, а сама вона прибирає, тренується і спілкується зі своїми шанувальниками.

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