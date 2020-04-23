Травесті-діва Монро, показала ідеальну фігуру без білизни на новому фото в рамках челленджу

Телеведуча, актриса і співачка після настання карантину вирішила радувати численних шанувальників у соціальній мережі Instagram новими постами і модними домашніми фото, щоб привернути увагу аудиторії до себе. Після того, як артистці довелося залишитися вдома в рамках ізоляції, вона здивувала кадром з подушкою в рамках спеціального челленджу, повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу артистка вирішила похвалитися фото, на якому позувала, прикрившись лише однією подушкою і прив'язавши ту ременем до себе. Схоже, карантинний флешмоб під хештегом #pillowchellenge не обійшов і Монро. Раніше в подібних образах встигла відзначитися Надя Дорофєєва, Настя Каменських, Маша і Оля Поляковы,які приєдналися до челленджу.

«І не видно, що +3 на талії😉 Хоча флешмоб дурний... Як і передевачки МЖ, і багато іншого, що в трендах останні років п'ять... Світом править хайп і фаст-фуд. Миттєві емоції, вау - ефект, ударна доза адреналіну і давай ще, ще і ще... Взяти? Змиритися? Ну нееет! Не для цього ми народжуємося і вмираємо», - багатозначно написала діва під кадром.

Фанати прийшли в захват від провокаційного виду зірки і почали засипати ту недвухсмысленными космментариями.

До цього зірка поділилася філософським постом, в якому написала про те, що зараз відбувається в Україні.

Так, знаменитість порівняла ситуацію в країні з падінням літака.

«Дорогий щоденник, нещодавно почула фразу: "в падающием літаку атеїстів немає". І що тобі сказати, Це істина! Дивлюся крізь так і не вимиті вікна за межі своєї бетонно - цегляна клітини і розумію, що все, що відбувається у світі, в Україні, зокрема в Києві - це свого роду падіння літака. Повільне, не так відчутне, Але падіння… Ми всі у відповіді за себе і за тих, кого породили і приручили. Тому продовжуємо молитися, сподіватися і вірити, що вирулимо. Нехай у кожному прокинеться Дензел Вашингтон. Хоча в тому фільмі про порятунок падаючого літака він і був вмазанный))», - написала Монро.

Такий серйозний пост зірка супроводила несподівано відвертим фото. На ньому вона позує абсолютно без одягу, закутана в якийсь напівпрозорий тюль.

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