Український комік Юрій Ткач, який відомий по своїй грі в проектах «Квартал 95», поділився зворушливим знімком зі своєю маленькою донькою

Свіже фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Ткач та його 5-річна донька Ліза дивляться на сонце. Тато і дочка закрили очі, так як сонце світить їм прямо в обличчя. Обидва вони виглядають смішно.

«О, так скоро літо», - написав Ткач.

Шанувальники одразу ж помітили, що у маленької Лізи змінився колір волосся. Видно, що у неї з'явилися рожеві пасма. А ось на попередніх фото дівчинки її волосся світло-русявого кольору. Тобто, батьки пофарбували їй волосся в настільки ранньому віці.

За півгодини пост коміка зібрав 16 тисяч лайків. В коментарях сім'ї Ткачів залишили масу компліментів.

«Лізочка змінила імідж», «тілі-тілі, тралі-валі. А всю весну ми прогавили», «Ви їх побачили? Летять....», «милі та позитивні», «Бомбезное фото», «Ліза найкрасивіша, Тато супер!», «Просто копія», «Ви такі круті я вас обожнюю», «Ой так скривилася», - пишуть користувачі мережі.

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