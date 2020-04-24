Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко показала ефектну розтяжку

На фото Регіна позує в чорно-рожевому топі та лосинах. Волосся в цей раз Тодоренко зібрала у гульку. Телеведуча задерла ногу вище голови і доторкнулася нею до дверної рами, можна легко оцінити, які ноги в українки. На тлі можна побачити гімнастичний м'яч, велику плазму і інші предмети інтер'єру кімнати зірки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

До цього своїм шпагатом вражала Полякова. Оля стояла на підборах в барвистій сукні й задерла ногу вище голови. Фотографія вийшла ефектною.

А ось Волочкова регулярно радує своїми шпагатами. На одному з останніх фото вона легко розсунула ноги в балетній пачці і прикрила свою цікаву частину тіла картиною.

Повідомлялося, що Регіна Тодоренко показала не зовсім вдалий наряд під час підготовки в гримерці до випуску власного ефіру шоу.

цього разу зірка з'явилася в костюмі нюдового відтінку з яскравим макіяжем на обличчі і під час укладання своїх пишних хвилястого волосся. Зірка позувала разбутой, сидячи за столом і яскраво посміхаючись на камеру. Саме раззутые ноги зірки і привернули увагу фанатів.

Раніше ми повідомляли, що Регіна Тодоренко показала невдале вбрання на власному шоу, за який її висміювали в мережі.

Так, в цей раз Регіна показала, як позувала в досить невдалий образі – високих шортах сірого кольору шкіри, повністю скрывших її фігуру, і малиновому топі який зробив талію співачки квадратної.

Нагадаємо, Тодоренко показала на камеру себе справжню

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