Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", має армію прихильників, які розміщують її різні фото

Так, в одній із фан-груп артистки нещодавно з'явився гарячий знімок, пише Politeka.net. Серябкіна на фото позувала у відвертому купальнику з вирізами по боками, а також в районі живота.

Біло-рожевий купальник підкреслив всі вигини - пишні груди і стегна, а також тонку талію.

Оля закрила очі, показавши тіні бежевого відтінку і пишні вії. Артистка підняла руки і затиснула в них вологе волосся.

"Доброго ранку! І всім продуктивного дня🧸", - підписано фото.

За три години пост зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів.

"Яка все-таки мила Олько)🔥🔥🔥", "І вам того ж самого)))", "Мій сон ❤️❤️", "І тобі🤠", "Не дівчина а мрія)", "Добрий ранок ! Дякую, взаємно !🔥🔥🔥", "Спасибі краса і тобі теж доброго дня", "Дякую за продуктивну позу 😂", "Привіт надута Ольго", "шикарна попа і груди", "Привіт Олько худенька", "Самка!😇😇", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Серябкіна позувала в смугастому пеньюарі ніжного кольору і з чорним мереживом.

Співачка сіла на крісло і притиснула ноги до грудей. При цьому красуня нагнулася, ледь не впустивши принади з одягу.

Оля розпустила волосся і дивилася в камеру. Співачка відкрила губи і виглядала при цьому дуже спокусливо.

Раніше повідомлялося, що Оля Серябкіна прогулялася в костюмі з розпущеним волоссям і без макіяжу, всіляко крутячись перед шанувальниками і демонструючи струнке тіло. Як відомо, співачка любить хвалитися новими кадрами з відпочинку і привертати увагу витівками.

«Затримай подих. Опівночі за московським часом ми будемо під водою 🌊», - загадково підписала новий ролик в Instagram Оля.

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