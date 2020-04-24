Дочка артистки показала, як відпочивала за кордоном

10-річна дочка співачки Віри Брежнєвої Сара Кіперман, опублікувала кілька яскравих знімків

Дівчинка завела Instagram і зараз активно веде сторінку, пише Рoliteka.net. Так, день тому Сара виклала архівні фото, на яких позувала на природі в Італії.

Увагу користувачів мережі привернуло те, що дівчинка нанесла на повіки довгі чорні стрілки і рожеві тіні.

На знімках Сара посміхалася або, навпаки, була серйозною.

«Спогади. Італія», — написала дочка Брежнєвої.

За день пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.

"Яка гарна 😍", "Моя модель", "Сара, яка ти красива", "Сарочко, красуня🖤", "Красуня 🤗", "Шалено на маму схожа 😻", "Позитивчик🌞🎊", "Сарочко, ти така красуня і дуже схожа на маму😍❤😉", "Красиво нафарбована під захід 🌅", "Копія мамочки", "Копія Віри... дуже нагадують 😻", "Фотки нереально круті❤️красуня", "Прекрасна😍", "Який класний мейк 😇👼🏼🥰❤️", "Красуня!!❤️", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, у Віри Брежнєвої двоє дітей від попереднього шлюбу: старша дочка Соня від Віталія Войченко, і молодша Сара від українського бізнесмена Михайла Кіпермана, з яким співачка розлучилася у 2012 році.

Нагадаємо, Віра Брежнєва з'явилася під час прямого ефіру в Instagram в кілька невдалому вигляді - артистка постала перед фанатами в світлій толстовці, з припухлим обличчя і сплутаним волоссям. При цьому чітко видно зморшки і запалі щоки зірки.

Тоді як на останніх фото в Instagram зірка виглядає помітно яскравіше і молодше.

Шанувальники відразу почали цікавитися в прямому ефірі з приводу догляду за шкірою Віри.

Примітно, що артистка не соромиться показувати себе без фотошопу і фільтрів.

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