Без роботи поки знаходиться і принц Гаррі. Оскільки парі доводиться оплачувати солідні рахунки за оренду і мільйони і на охорону, вони замислюються про переїзд вже і з США, куди вони переїхали після Канади.
Через те, що у США діє режим карантину, Меган і Гаррі не завели нові знайомства і опинилися в ізоляції.
Місце, куди збирається переїхати пара, поки не відомо.
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Раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі оголосили війну таблоїдам.
Таке рішення зіркової пари пов'язано з тим, що журналісти опублікували особисту переписку Меган Маркл з батьком Томасом, тому вони подають позов проти британських ЗМІ.
Згідно з інформацією, Меган Маркл намагалася налагодити перед весіллям спілкування з батьком, але він вперто мовчав. Хоча провідні ЗМІ говорили протилежне і стверджували, що актриса спеціально не покликала батька на урочистість.Нагадаємо,
Нагадаємо, королівська сім'я заявила про бажання жити на дві країни - Великобританії і Канади взаявлении про вихід їх з королівської родини. Королева Єлизавета II все ж підтримала рішення подружжя відмовитися від королівських привілеїв і повідомила про "перехідний період" у цьому процесі.
своє рішення Гаррі пояснив тим, що після одруження з американською актрисою Меган Маркл вони сподівалися, що продовжать служити королеві, але без державного фінансування, але це було неможливим.
Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі розкрили головну таємницю про свого сина.
Як повідомляла Politeka, Меган Маркл виявилася не тією, за кого себе видає, документ злили в мережу: "досі числиться...".
Також Politeka писала, що Меган Маркл розчавлена, втечу з палацу обернулося новими проблемами.