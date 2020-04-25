Меган Маркл і принц Гаррі готуються до переїзду

Таке їх рішення пов'язане з тим, що план подружжя по працевлаштуванню провалився. Маркл планувала почати знову зніматися в Голлівуді. Однак через всесвітню пандемію виробництво фільмів зупинилося, передає видання Star.

Без роботи поки знаходиться і принц Гаррі. Оскільки парі доводиться оплачувати солідні рахунки за оренду і мільйони і на охорону, вони замислюються про переїзд вже і з США, куди вони переїхали після Канади.