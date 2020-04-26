Відома українська телеведуча Катя Осадча показала свіжий весняний образ

На фото Осадча стояла на галявині в легкому платті і тримала ракетку. Волосся у Каті були розпущені, а образ телеведуча доповнила зручними кросівками. На тлі можна побачити автомобіль а маленькі ялини. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Наше нове розвага на карантині - бадмінтон, півгодинне азартне кардіо з бігом, стрибками і нахилами небезпечно", - написала Катя.

Фанати встигли поставити майже 11 тисяч лайків, серед яких був і Олексій Потапенко (Потап). Користувачі також написали кілька коментарів:

"Теж люблю бадмінтон. Але з таким вітром, як у нас, грати неможливо", "О, у вас є баркас", "Надя Дорофєєва, знімай окуляри, ми тебе впізнали".

Повідомлялося, що український телеведучий Юрій Горбунов взяв участь у зйомках «Квартал 95».

Там він зіграв себе в одній з мініатюр гумористичного шоу. За сюжетом Горбунов прийшов в пральню, щоб випрати костюм. Йому запропонували послугу експрес-прання, в результаті чого артист опинився на сцені зовсім голим.

Раніше ми повідомляли, що українська телеведуча Катя Осадча поділилася з шанувальниками зворушливим вечірнім знімком.

Судячи з усього, Осадча зробила знімок ввечері, коли її молодший син вже заснув. Катя без макіяжу сидить в обнімку з величезним ведмедем.

«Мамам на карантині придумувати собі пригоди не треба :) якщо вам сумно, у вас просто немає вдома дітей. Сил всім мамам і натхнення. Що сьогодні робили з дітьми, діліться ідеями», - зазначила зірка.

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