Відома українська співачка Надія Мейхер-Грановська показала новий образ

На фото Мейхер позувала в темно-гірчичному сукні з величезним декольте. Образ Надія доповнила чорними босоніжками на великому підборах. Співачка лежала у ванній і закрила очі від задоволення. На фото легко можна оцінити форми зірки, адже декольте плаття вражаючих розмірів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили півтори сотні лайків і написали кілька коментарів, в яких смайликами показали, як їм подобається новий образ Мейхер.

Раніше ми повідомляли, що співачка Надія Мейхер, яка входила в групу «ВІА-Гра», показала розкішне тіло в пікантному вбранні.

«Приголомшлива жіночність і грація», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Мейхер позує в сукні з глибоким декольте, виставивши напоказ розкішні форми. При цьому на голові у співачки красується вуаль, а самі фотографії зроблені в чорно-білому стилі.

Повідомлялося, що 37-річна українська співачка і телеведуча Надія Мейхер-Грановська, колишня учасниця групи "ВІА Гра", здивувала природною красою.

Артистка поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в надзвичайно простому способі, відкинувши зайву епатажність і спроби виділитися. На співачці в'язаний шерстяний светр жовтого кольору і чорно-червоне пальто, шию прикрашають ланцюжки з кулонами. Злегка розпатлана і ненафарбована Надія посміхається на селфи.

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