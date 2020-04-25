Співачка Лоліта Мілявська обстригла своє довге волосся

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому власноруч робить собі коротку стрижку, передає Politeka.net. Зірка записала відеозвернення до фанатів. Вона взяла домашні ножиці, які явно не призначені для стрижки. Зірка заявила, що їй все набридло і взялася обрізати волосся приблизно до плечей. Перша сторона далася їй добре, а другу стало важко різати. В результаті у Лоліти залишився один білий локон. Артистка наголосила, що це не челлендж Ольги Бузової.

«Змінити себе, не зрадивши собі», - підписала зірка свій пост.

За дві години відео Лоліти подивилися понад 658 тисяч осіб. В коментарях фанати підтримали рішення Лоліти підстригтися, деякі заявили, що нарощене волосся обрізати не шкода, інші ж захотіли наслідувати приклад зірки. Відреагувала на публікацію і Ольга Бузова. Вона написала: «Ааа..тобы пасує. Лол».

«Асиметрія в тренді», «Волосся піди нарощене, так що не шкода», «Красиво вийшло», «Лола, не треба налисо, будь ласка», «Залишився локон пристрасті», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що подібне шоу раніше влаштувала російська актриса Христина Асмус. Вона теж обрізала своє волосся на камеру. Правда, Христину в цей момент знімали професійні фотографи.

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