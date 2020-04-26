Українська співачка Тіна Кароль і молдавський виконавець Дан Балан вже другий рік дражнять шанувальників своїми ніжними стосунками, не кажучи правду про свої почуття

Правда, з кожним новим шоу відносини між ними стають все більш ніжними. Як передає Politeka.net, на фан-сторінці Тіни Кароль зібрали цілу підбірку моментів шоу, де Кароль і Балан фліртують один з одним, обнімаються, цілуються і дивляться закоханим поглядом.

Нагадаємо, що Дан Балан став тренером дев'ятого сезону проекту «Голос країни». І практично відразу шанувальники стали помічати, що між ним і Тіною Кароль іскра. Сьогодні чутки про те, що парочка вже давно живе разом, не замовкають. Правда, з'являються в ЗМІ повідомлення про те, що Балан зустрічається з іншими дівчатами: то з харківської студенткою, то танцівницею зі свого балету. Де правда не дізнається ніхто до тих пір, поки артисти самі не розкажуть про свої стосунки. Поки вони намагаються цих розмов уникати.

До речі, до нового випуску Тіна і Дан готують сюрприз шанувальникам. Відомо, що вони представлять нову спільну пісню. У Кароль і Балана вже є на рахунку один дует. Тоді вони заспівали пісню в один мікрофон. Як бачимо, артисти як можуть підігрівають інтерес до своїх персон.

Нагадаємо, що Тіну Кароль і Дана Балана спіймали на гарячому, парочка влаштувалася на підлозі: «Мілашки».

Як повідомляла Politeka, Дан Балан до шоу "Голос країни" був іншим, таким Тіна Кароль його не знає: рідкісні фото.

Також Politeka писала, що невгамовна Тіна Кароль змусила хвилюватися Балана, в мережі не витримали: "Потрібен корвалол".