Відома актриса Тетяна Кравченко, яка грала роль Валюхи в серіалі "Свати", поділилася з шанувальниками новим знімком

Як пише Politeka.net, знаменитість опублікувала кумедний кадр в Instagram.

На знімку Тетяна Кравченко відображена крупним планом на тлі поля. У неї дуже втомлений вигляд і дуже пронизливий погляд. Помітно, що актриса вже постаріла.

Як говорить народне прислів'я: "Старість - не радість". Можна легко помітити зморшки біля очей 66-річної актриси, які не приховує легкий макіяж. Але незважаючи на них, зірка "Сватів" залишається красивою та харизматичною жінкою, яку любить величезна кількість фанатів.

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Шанувальники актриси відкрито висловлюють свою любов і визнання в соціальних мережах. Під опублікованій фотографією вони залишили безліч захоплених коментарів:

"Як Ви, чи не важко Вам? А, може втомилися? Може Вас пошкодувати або допомогти? Обіймаємо, любимо. 🌺🤗💕🙏"; "краща❤️❤️❤️ ми вас дуже любимо!!! 😍"; "Прекрасна актриса обожнюю вас ви чудово граєте свої ролі в серіалах!"; "Танечка,ви дуже приваблива і чарівна жінка. А як актриса просто супер!!! 💋 💋 💋 🌹🌹🌹"; "😍❤️Вай! Милашка, Пампушка!".

Нагадаємо, зірки серіалу «Свати» вразили зовнішністю в молодості.

А ще Politeka писала, що чоловік Валюхи з "Сватів" приніс в будинок коханку.

Також Politeka повідомляла, що залишила "Свати" зірка видала правду про героїню і показала себе в житті.